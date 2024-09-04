Игонин: «Станкович адаптирован к России»

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин приятно удивлён московским «Спартаком» в прошедшей части нового футбольного сезона.

«Мне понравился летом «Спартак». Игра была смелой, результат мог быть и лучше. Есть время, чтобы команде прибавить по ходу сезона, Станкович недавно в клубе. Учитывая его поведение на кромке поля, мне кажется, что он полностью адаптирован к России», - говорит Игонин с «Чемпионатом».

Напомним, что Станкович перебрался в «Спартак» после прошедшего сезона. Сейчас «Спартак» при сербе лишь с одним поражением идёт на четвёртом месте турнирной таблицы с 14 баллами, отставая от первой строчки на три балла.