Защитник Алексей Грицаенко и казанский «Рубин» продлили своё трудовое соглашение. Новостью делится пресс-служба казанской команды. Теперь контракт игрока обороны рассчитан до лета 2027 года.

Грицаенко 29 лет, в «Рубине» защитник уже довольно давно, с зимы 2021 года. В текущем сезоне футболист центра обороны вышел на поле в девяти матчах в Российской премьер-лиге и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

«Рубин» по итогу прошедших семи туров в РПЛ разместился в середине турнирной таблицы на восьмом месте с 10 очками. Отрыв от зоны вылета составляет пять баллов.