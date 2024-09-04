Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес с большой вероятностью перейдёт в подмосковный клуб.

По информации «Чемпионата», фаворит на подписание чилийца на данный момент – это подмосковные «Химки». Также интерес к игроку проявляет уральский клуб РПЛ «Оренбург». У руля обоих коллективов стоят испаноязычные специалисты – Франк Артига и Давид Деограсия.

Мендесу 24 года, его позиция на поле – опорный полузащитник. В Москве он два года, а контракт связывает игрока с ЦСКА до лета 2026 года. В нынешнем сезоне у Марко Николича Мендес ещё не выходил на поле в официальных матчах.