Московский ЦСКА завершил летнюю трансферную кампанию.

По информации «Чемпионата», причина этого – дефицит бюджета в армейском клубе. Клуб не может потратить деньги хотя бы на один трансфер, отсутствует якорный акционер, который давал бы деньги, в том числе и на входящие трансферы.

Главным тренером ЦСКА с этого лета является серб Марко Николич. В турнирной таблице Российской премьер-лиги коллектив идёт на пятом месте с 13 очками, отставая от первого места на четыре балла.

Ранее мы сообщали, что свою трансферную кампанию скоро завершит московское «Динамо». Но перед этим клуб совершит один трансфер.