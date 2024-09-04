Вечером среды мексиканского защитника «Алмьерии» Сесара Монтеса активно связывают со столичным «Локомотивом». Агент футболиста Гелу Родригес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новости о своём клиенте.

«Да, информация об интересе «Локомотива» правда. Всё возможно», - заявил агент нашему корреспонденту.

Напомним, что Монтесу 27 лет. Он является игроком национальной сборной Мексики. «Альмерия» по итогу прошлого сезона Ла Лиги вылетела в Сегунду.

Ранее мы сообщали о сумме, которую «Локомотив» заплатит за латиноамериканского новичка, который прошлым летом мог оказаться в «Динамо».