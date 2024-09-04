Президент «Кайрата» заявил, что не оскорблял Кержакова

Президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал громкую новость, связанную со скандальным уходом Александра Кержакова с поста тренера его клуба.

«Конечно, это выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили», - приводит слова Боранбаева казахстанский телеграм-канал «Серый CARDINAL»

Напомним, ранее Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата» всего три месяца спустя после назначения.

Сообщалось, что Боранбаев жёстко нагрубил Кержакову после поражения от «Астаны» (0:1). Александр такое отношение терпеть не стал и написал заявление на увольнение.