Московское «Динамо» вероятнее всего завершит свою летнюю трансферную компанию после прихода в клуб бразильца Артура Гомеса. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Приобретение игрока защитную линию, о котором ранее сообщалось, в московском клубе решили перенести на зимнее межсезонье.

Ранее появилась информация о том, что потенциальный новичок «Динамо» из «Крузейро» Гомес прибудет в Москву в этот четверг, 5 сентября. По оценкам СМИ, столичный клуб заплатит за бразильца сумму в 5,5 млн евро. Контракт свяжет легионера с «бело-голубыми» на четыре ближайших года.