Столичный «Локомотив» действительно близок к покупке мексиканского защитника Сесара Монтеса. Однако как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», речь идёт не о покупке игрока за 7-8 млн евро, а о покупке за сумму в 5 млн плюс бонусы.

Ранее о том, что Монтес близок к переходу в «Локо» сообщил агент Тимур Лепсая. Уточнялось, что в новом клубе легионер будет получать 2 млн евро за сезон, а на игрока «железнодорожники» потратят 8 млн плюс возможные бонусы. Прошлым летом Монтес был близок к тому, чтобы пополнить московское «Динамо», однако трансфер так и не состоялся.

Монтесу 27 лет, футболист является защитником национальной сборной Мексики.