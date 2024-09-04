«Локомотив» усилится защитником «Альмерии»

Московский «Локомотив» пополнит защитник «Альмерии» Сесар Монтес. Новостью делится «Первый спорт» со ссылкой на агента Тимура Лепсая.

За нового игрока «железнодорожники» заплатят 8 млн евро. Оборонец сборной Мексики будет зарабатывать в московском клубе около 2 млн евро за сезон.

Прошлым летом Монтесом интересовалось «Динамо», однако в Москву он так и не перебрался. Потенциальному новичку «Локо» 27 лет, специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока в 3 млн евро.

«Локомотив» по итогу семи прошедших туров РПЛ имеет 15 очков в активе и место в верхней части турнирной таблицы.

Агент рассказал, почему Монтес не перешёл в «Динамо»