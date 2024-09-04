Звезда питерского «Зенита» Максим Глушенков вновь занимается в общей группе. Приятной новостью для болельщиков «сине-бело-голубых» делится пресс-служба команды. Как и ожидалось, футболист вернулся 4 сентября в ранее назначенную дату.

В августовском матче пятого тура Премьер-лиги с «Химками» (1:1) на выезде Глушенков получил травму руки. Из-за повреждения Максим не полетел во Вьетнам на матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда, а также пропустил несколько матчей своего клуба.

В текущем сезоне в рамках семи матчей во всех турнирах Глушенков оформил девять голов за «Зенит», а также отличился одной голевой передачей.