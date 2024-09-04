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Сергеев ещё далёк от возвращения в «Крылья» слухи

04 Сентября 2024 • 18:23 Комментировать

Форвард «Зенита» Иван Сергеев пока что далеко от возвращения в самарские «Крылья Советов». Такой новостью делится Иван Карпов, опровергая ранний слух из СМИ о том, что футболист уже прибыл в Самару.

«Сергеев находится в Питере, а не в Самаре. Соответственно никакого медосмотра там он проходить не может. Мало того, прогресса в переговорах по его возможному переходу в «Крылья Советов» пока нет», - пишет Карпов.

Напомним, что по итогу лета в «Зените» оказалось довольно много центральных форвардов. С кем-то из них клуб попрощается, по информации из последних слухов это будет именно Сергеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Сергеев ещё теги
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