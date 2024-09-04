Форвард «Зенита» Иван Сергеев пока что далеко от возвращения в самарские «Крылья Советов». Такой новостью делится Иван Карпов, опровергая ранний слух из СМИ о том, что футболист уже прибыл в Самару.

«Сергеев находится в Питере, а не в Самаре. Соответственно никакого медосмотра там он проходить не может. Мало того, прогресса в переговорах по его возможному переходу в «Крылья Советов» пока нет», - пишет Карпов.

Напомним, что по итогу лета в «Зените» оказалось довольно много центральных форвардов. С кем-то из них клуб попрощается, по информации из последних слухов это будет именно Сергеев.