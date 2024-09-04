Первак: «Не думаю, что у Соболева будут проблемы с болельщиками «Зенита»

Юрий Первак порассуждал об отношениях между болельщиками питерского «Зенита» и новичком клуба Александре Соболеве. Нападающий последние четыре года карьеры провёл в не самом дружественном «Зениту» клубе, московском «Спартаке».

«Не думаю, что Соболева не примут болельщики. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра – другое», - говорит эксперт с Metaratings.

В качестве примера Первак привёл Владимира Быстрова, который в своё время переходил в «Спартак» из «Зенита».

«И ничего, нормально его приняли», - добавил Первак.

Ранее Первак объяснил, почему никогда не стал бы брать себе в команду Соболева.