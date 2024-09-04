Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте «Зенита» в РПЛ.

- Как оцените выступление «Зенита» в первой части сезона?

- Положительно. У него очень хорошее нападение, полузащита. Немного хромает оборона, но это поправимо. Скоро предстоит матч с ЦСКА, и у меня предчувствие, что «армейцы» отнимут очки. Защита у команды Николича крепкая и атака прибавила: Мусаев, Давила. Ребята играют агрессивно, опасно.

- Ожидали, что голкипер «Зенита» Латышонок будет так хорошо выступать? Некоторые матчи, как со «Спартаком», вытащил именно он.

- Да, хороший вратарь. Но в защите есть ошибки. И их немало. В этом вся проблема.

- «Зенит» выдал отрезок из трех ничейных матчей. С чем это связано?

- Со становлением команды. Тем более питерцы недавно купили Соболева. Теперь Семаку нужно перестраивать всю атаку под Александра. Он может играть только столба. Другие футболисты все играющие. Они все могут забивать. А Соболев пассивный на поле.

- Как вы вообще отнеслись к переходу Соболева в «Зенит»?

- Отрицательно. «Зенит» много потеряет из-за данного трансфера. Это не тот футболист, который нужен питерцам. Там все ребята мобильные. Он им испортит все нападение.

- Александр сможет выиграть конкуренцию у Кассьерры?

- Ни в коем случае. Кассьерра - техничный, энергичный, опасный. А Соболев - как несмазанная телега.

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- Чем объясняете такую удачную игру Глушенкова?

- Парень агрессивный. Он все время заряжен на удар. С левой ноги у него сильный удар. Он любит забивать мячи и искать такие положения, из которых можно пробить по воротам. Если он будет продолжать в том же духе – вырастет в хорошего футболиста.

- В СМИ пишут про конфликт Семака с Медведевым. Якобы Семаку не нравится, что Медведев часто заходит в раздевалку, много общается с игроками и дает им установку. Верите, что такое может быть?

- Если такое действительно есть, это никуда не годится. Он может войти в раздевалку, но должен молчать. Там никто не имеет право говорить, кроме главного тренер. Поэтому здесь я поддерживаю Семака.

Елена Григорьевская