Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв считает, что Соболев испортит игру «Зенита» в нападении эксклюзив

04 Сентября 2024 • 18:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте «Зенита» в РПЛ.

- Как оцените выступление «Зенита» в первой части сезона?

- Положительно. У него очень хорошее нападение, полузащита. Немного хромает оборона, но это поправимо. Скоро предстоит матч с ЦСКА, и у меня предчувствие, что «армейцы» отнимут очки. Защита у команды Николича крепкая и атака прибавила: Мусаев, Давила. Ребята играют агрессивно, опасно.    

- Ожидали, что голкипер «Зенита» Латышонок будет так хорошо выступать? Некоторые матчи, как со «Спартаком», вытащил именно он. 

- Да, хороший вратарь. Но в защите есть ошибки. И их немало. В этом вся проблема. 

- «Зенит» выдал отрезок из трех ничейных матчей. С чем это связано?

- Со становлением команды. Тем более питерцы недавно купили Соболева. Теперь Семаку нужно перестраивать всю атаку под Александра. Он может играть только столба. Другие футболисты все играющие. Они все могут забивать. А Соболев пассивный на поле.

- Как вы вообще отнеслись к переходу Соболева в «Зенит»?

- Отрицательно. «Зенит» много потеряет из-за данного трансфера. Это не тот футболист, который нужен питерцам. Там все ребята мобильные. Он им испортит все нападение.

- Александр сможет выиграть конкуренцию у Кассьерры?

- Ни в коем случае. Кассьерра - техничный, энергичный, опасный. А Соболев - как несмазанная телега.

Реклама


- Чем объясняете такую удачную игру Глушенкова?  

- Парень агрессивный. Он все время заряжен на удар. С левой ноги у него сильный удар. Он любит забивать мячи и искать такие положения, из которых можно пробить по воротам. Если он будет продолжать в том же духе – вырастет в хорошего футболиста.

- В СМИ пишут про конфликт Семака с Медведевым. Якобы Семаку не нравится, что Медведев часто заходит в раздевалку, много общается с игроками и дает им установку. Верите, что такое может быть?

- Если такое действительно есть, это никуда не годится. Он может войти в раздевалку, но должен молчать. Там никто не имеет право говорить, кроме главного тренер. Поэтому здесь я поддерживаю Семака.

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев Владимир Пономарёв ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Сентября
15:01
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:42
Кирьяков считает, что «Зенит» лидирует из-за ошибок конкурентов
03 Сентября
21:34
В ЦСКА оценили старт нового сезона
20:35
ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца 1
20:00
Агент подтвердил, что ЦСКА интересовался Оньекой
19:43
Мостовой: «У меня не очень хорошая ситуация в «Зените»
19:34
Андрей Мостовой не верил в переход Соболева в «Зенит»
17:10
Агент Голенкова: «Мы готовы к переходу в ЦСКА»
16:52
Агент Сафонов ответил, считает ли переход Соболева главным трансфером лета в РПЛ
16:14
Алексей Сафонов ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова
15:41
Угаров назвал единственного конкурента «Зенита» в чемпионате России
12:52
Колосков: «Карпин всё верно сказал про Соболева» 2
09:33
Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА» 1
02 Сентября
20:09
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
19:55
Глушаков отреагировал на переход Соболева
18:20
Андрей Мостовой: Мне самому интересно, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените»
17:48
Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника
14:20
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:10
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту» 2
01 Сентября
22:27
Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»
19:45
Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
16:27
«Соболева будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака» — Валерий Новиков
15:14
Гаврилов: Соболев — игрок для тульского «Арсенала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
«Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
18:38 · Россия. Премьер-лига
Глушенков вернулся в общую группу «Зенита» официально
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сергеев ещё далёк от возвращения в «Крылья» слухи
18:07 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Не думаю, что у Соболева будут проблемы с болельщиками «Зенита»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Пауза может помешать «Спартаку»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Никогда бы не взял Соболева в свою команду»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Переход Кругового в ЦСКА – верное решение»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Дзюба – хороший мотиватор, но его время прошло»
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
16:24 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили на вопрос, хотят ли продлить контракт с Тикнизяном
16:15 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался об интересе ЦСКА к Голенкову и Глебову
16:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался об отношениях с журналистами
16:08 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
15:32 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о возможном переносе матча с московским «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Круговой немного шокирован переходом Соболева в «Зенит»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не может купить Глебова из-за агента Соболева 1 слухи
15:09 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» ответили на вопрос о возможном переносе матча с «Динамо»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:55 · Россия. Премьер-лига
Соболев честно ответил, когда захотел уйти из «Спартака»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем» 1
14:49 · Россия. Премьер-лига
Круговой ответил на вопрос о мести «Зениту»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о возможном негативе в свой адрес в «Зените»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Соболев готов играть в «Зените» даже правым защитником 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия не давал мне советов по трансферу в «Зенит»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о трансфере в «Зенит»: «Я переживал, это было испытание»
Все новости
Рекомендуем