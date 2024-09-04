​Деменко: «Пауза может помешать «Спартаку»

В российском футболе позади семь туров, но восьмой состоится только после паузы в чемпионате, связанной с периодом проведения матчей сборных. Бывший футболист питерского «Зенита» Максим Деменко опасается, что это может помешать набравшему неплохую игровую форму московскому «Спартаку»:

- Сейчас тяжело сказать, как на «Спартаке» скажется пауза в чемпионате. Может, она сыграет в положительную сторону. Часто бывает так, что футболисты приезжают из сборной с положительными эмоциями, но бывает и наоборот, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В восьмом туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо».