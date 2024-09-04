Первак: «Никогда бы не взял Соболева в свою команду»

Бывший гендир московского «Спартака» Юрий Первак высказался об Александре Соболеве. Форвард на прошлой неделе официально перешёл в питерский «Зенит» после пары месяцев слухов и домыслов.

«В «Зените» у него точно не пройдёт то, что проходило в «Крыльях» и «Спартаке». Футболист он неплохой, но характер у него хреновый. Он много делает исподтишка, ему нужно измениться», - говорит Первак Metaratings.

Как добавил эксперт, он бы сам никогда не взял Соболева в свою команду.

«Тихушник. То ножку подставит, то подтолкнёт исподтишка, но вид делает такой, что будто ничего не сделал», - заключил Первак.

До перехода в «Зенит» Соболев несколько недель тренировался отдельно.