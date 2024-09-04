Хомуха: «Переход Кругового в ЦСКА – верное решение»

Прошедшим летом Данил Круговой в статусе свободного агента обрёл новый клуб – московский ЦСКА. Футбольный тренер и бывший игрок «армейцев» Дмитрий Хомуха полагает, что Круговой, покинув «Зенит», принял верное решение.

«Переход из «Зенита» - правильно решение, теперь у него есть регулярная игровая практика. Тем более, что в прошлом сезоне у ЦСКА на левом фланге были те, кто вообще не являлись фланговыми игроками», - говорит Хомуха для Legalbet.

Напомним, что сейчас Круговой – игрок основы в ЦСКА. В «Зените» же Сергей Семак использовал футболиста в самом расцвете сил в качестве игрока ротации.