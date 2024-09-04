Даев: «Дзюба – хороший мотиватор, но его время прошло»

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Вячеслав Даев оценил слухи о переходе ныне свободного Артёма Дзюбы в самарский клуб. Новости об этом появлялись в прошедшем августе.

По мнению Даева, 36-летний футболист не принёс бы никакой пользы поволжской команде.

«Наверное, нет. При всём уважении к Дзюбе и его мастерству. Он хороший мотиватор, но его время прошло. Тут нужны более мобильные игроки, Дзюба же уже не тот, движения нет», - делится Даев с Metaratings.

Дзюба уже несколько месяцев не может найти себе клуб после ухода свободным агентом из московского «Локомотива».

«Крылья Советов» одержали всего две победы в 10 матчах нового сезона во всех турнирах.