Полузащитник бразильского «Крузейро» Артур Гомес завтра, 5 сентября, должен прилетить в Москву для подписания контракта с московским «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок прибудет в столицу России для прохождения медицинского осмотра, и если будет обнаружено никаких проблем, то контракт будет подписан.

Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода 26-летнего футболиста составит 5,5 миллиона евро. А соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 39 играх во всех турнирах, в которых пять раз поразил ворота соперников, а также он четыре раза ассистировал партнёрам по команде.