В «Локомотиве» ответили на вопрос, хотят ли продлить контракт с Тикнизяном

Дмитрий Ульянов, который в «Локомотиве» занимает должность спортивного директора, ответил на вопрос, есть ли у клуба желание продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном.

«У нас всегда есть желание продлевать контракты с хорошими футболистами», - цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. За «железнодорожников» футболист провёл 98 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 15 голевых передач на партнёров.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.