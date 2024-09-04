Бабаев высказался об интересе ЦСКА к Голенкову и Глебову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев кратко высказался об информации, что столичный клуб заинтересован в переходах игроков «Ростова» Данилы Глебова и Егор Голенкова.

«Голенков и Глебов — интересные футболисты. Думаю, они интересны, как минимум, многим ведущим клубам России, но это ничего не означает», — приводит слова Бабаева Sport24.

«Армейцы» после семи туров чемпионата России занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.

Во время летнего трансферного окна они подписали Данила Кругового, Секу Койта и молодого белорусского нападающего Артёма Шуманского.