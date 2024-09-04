Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев высказался об интересе ЦСКА к Голенкову и Глебову

04 Сентября 2024 • 16:15 Комментировать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев кратко высказался об информации, что столичный клуб заинтересован в переходах игроков «Ростова» Данилы Глебова и Егор Голенкова.

«Голенков и Глебов — интересные футболисты. Думаю, они интересны, как минимум, многим ведущим клубам России, но это ничего не означает», — приводит слова Бабаева Sport24.

«Армейцы» после семи туров чемпионата России занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.

Во время летнего трансферного окна они подписали Данила Кругового, Секу Койта и молодого белорусского нападающего Артёма Шуманского. 

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Роман Бабаев Егор Голенков Данил Глебов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Черчесову Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
17:13 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Дзюба – хороший мотиватор, но его время прошло»
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
16:24 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили на вопрос, хотят ли продлить контракт с Тикнизяном
16:15 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался об интересе ЦСКА к Голенкову и Глебову
16:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался об отношениях с журналистами
16:08 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
15:32 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о возможном переносе матча с московским «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Круговой немного шокирован переходом Соболева в «Зенит»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не может купить Глебова из-за агента Соболева слухи
15:09 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» ответили на вопрос о возможном переносе матча с «Динамо»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:55 · Россия. Премьер-лига
Соболев честно ответил, когда захотел уйти из «Спартака»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Круговой ответил на вопрос о мести «Зениту»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о возможном негативе в свой адрес в «Зените»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Соболев готов играть в «Зените» даже правым защитником 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия не давал мне советов по трансферу в «Зенит»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о трансфере в «Зенит»: «Я переживал, это было испытание»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Александру, конечно, будет непросто»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Бешикташа» Кылычсой не хочет переходить в «Спартак» 1 слухи
13:46 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Я точно могу сказать, что только Семак выпросил трансфер Соболева – Медведев был против»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о переходе Соболева в «Зенит»: Как говорится, флаг ему в руки
13:16 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил игру «Спартака» под руководством Станковича
13:08 · Россия. Премьер-лига
Роналдо назвал самого сильного бразильца в РПЛ
Все новости
Рекомендуем