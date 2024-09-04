Соболев высказался об отношениях с журналистами

Летний новичок «Зенита» Александр Соболев дал комментарий по поводу отношений с журналистами. Ранее в «Спартаке» футболист игнорировал представителей СМИ после матчей.

«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас всё только начинается. То, что писали про меня журналисты в последние три месяца – это 95% неправда», - цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября. В этот день команда Сергея Семака будет играть против ЦСКА на выезде. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

Ранее в прессе писали о том, что за трансфер Александра Соболева «Зенит» заплатит около 10 миллионов евро.