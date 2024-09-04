Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал конкурентов питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что именно этих клубов всем известны. Он выделил ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», однако все будет зависеть от того, как эти клубы смогут реализовать свои возможности.