Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал конкурентов питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
Специалист отметил, что именно этих клубов всем известны. Он выделил ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», однако все будет зависеть от того, как эти клубы смогут реализовать свои возможности.
«На старте сезона «Спартак» выглядит хорошо — и желание игроков, и огонь в глазах, и большое количество трансферов, и работа главного тренера. Вот эта команда, как мне кажется, сейчас выглядит главным конкурентом «Зенита», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
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