Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

04 Сентября 2024 • 16:08 Комментировать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал конкурентов питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что именно этих клубов всем известны. Он выделил ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», однако все будет зависеть от того, как эти клубы смогут реализовать свои возможности.

«На старте сезона «Спартак» выглядит хорошо — и желание игроков, и огонь в глазах, и большое количество трансферов, и работа главного тренера. Вот эта команда, как мне кажется, сейчас выглядит главным конкурентом «Зенита», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт». 

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Черчесову Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
17:13 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Дзюба – хороший мотиватор, но его время прошло»
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
16:24 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили на вопрос, хотят ли продлить контракт с Тикнизяном
16:15 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался об интересе ЦСКА к Голенкову и Глебову
16:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался об отношениях с журналистами
16:08 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
15:32 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о возможном переносе матча с московским «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Круговой немного шокирован переходом Соболева в «Зенит»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не может купить Глебова из-за агента Соболева слухи
15:09 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» ответили на вопрос о возможном переносе матча с «Динамо»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:55 · Россия. Премьер-лига
Соболев честно ответил, когда захотел уйти из «Спартака»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Круговой ответил на вопрос о мести «Зениту»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о возможном негативе в свой адрес в «Зените»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Соболев готов играть в «Зените» даже правым защитником 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия не давал мне советов по трансферу в «Зенит»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о трансфере в «Зенит»: «Я переживал, это было испытание»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Александру, конечно, будет непросто»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Бешикташа» Кылычсой не хочет переходить в «Спартак» 1 слухи
13:46 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Я точно могу сказать, что только Семак выпросил трансфер Соболева – Медведев был против»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о переходе Соболева в «Зенит»: Как говорится, флаг ему в руки
13:16 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил игру «Спартака» под руководством Станковича
13:08 · Россия. Премьер-лига
Роналдо назвал самого сильного бразильца в РПЛ
Все новости
Рекомендуем