В «Рубине» высказались о возможном переносе матча с московским «Динамо»

Пресс-служба казанского «Рубина» высказалась об информации, что матч 12-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо», может быть перенесён.

Ранее СМИ сообщали, что встреча, которая должна состояться 20 октября, может быть перенесена по решению федерального оргкомитета из-за предстоящего саммита БРИКС в Казани.

«Мы пока не получали официальной информации о переносе», — приводит слова пресс-службы казанского клуба Sport24.

Напомним, что после семи туров чемпионата России «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, казанский клуб же располагается на восьмой позиции.