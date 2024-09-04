Агент нападающего «Бешикташа» Семиха Кылычсой Хасан Айат в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован московский «Спартак»

«Об интересе «Спартака» или любого другого клуба из России мне ничего неизвестно, к нам никто не обращался. Я знаю об интересе к нему от больших клубов из чемпионатов топ-5, но про Россию я не слышал», — заявил агент.

Контракт 19-летнего игрока с турецкой командой рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах и отметился двумя ассистами.