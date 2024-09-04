Круговой немного шокирован переходом Соболева в «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, шокировал ли его недавний переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Честно – немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

Напомним, что несколько лет назад в одном из матчей между «Зенитом» и «Спартаком» Александр Соболев был активным участником драки с игроками питерской команды.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против ЦСКА в Москве. Матч пройдёт в субботу, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.