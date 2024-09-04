Московский «Спартак» вынужден торговаться с «Ростовом» по поводу трансфера полузащитника Данила Глебова, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, команда с берегов Дона готова отпустить своего игрока за десять миллионов евро, а «красно-белые» хотели заплатить с суммы, полученной за переход Александра Соболева в питерский «Зенит», которая как раз и составляет десять миллионов, однако 15% ушли агенту нападающего Павлу Андреева.