В «Рубине» ответили на вопрос о возможном переносе матча с «Динамо»

В «Рубине» дали комментарий по поводу информации о том, что матч двенадцатого тура Премьер-лиги против «Динамо» может быть перенесён из-за саммита БРИКС в Казани.

«Мы пока не получали официальной информации о переносе», - ответ пресс-службы «Рубина» приводит Sport24.

Матч российского чемпионата между «Рубином» и «Динамо» запланирован на 20 октября.

Отметим, что «Рубин» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. В семи стартовых турах Премьер-лиги казанцы смогли набрать десять очков (три победы, одна ничья, три поражения).