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Сергей Кирьяков назвал главную проблему московского «Динамо» эксклюзив

04 Сентября 2024 • 16:05 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» проанализировал старт бело-голубых в нынешнем сезоне.

- Неоднозначный старт. Несколько хороших игр чередовались с плохими. Был даже провальный матч. Как это оценить? По пятибалльной системе – четыре с минусом. Если по десятибалльной – то семь с минусом.

- После прошлого сезона, когда «Динамо» претендовало на золото, ожидания были большими. У всех: болельщиков, специалистов, журналистов. Но они пока, надо признать, не оправдались. Теперь все с настороженностью ждут возобновления чемпионата. Впишется ли команда Лички в гонку за «Зенитом»  или будет довольствоваться ролью середняка? Пока «Динамо» ближе ко второму статусу. Так что есть некая недосказанность…

- Главная игровая проблема москвичей?

У команды не все в порядке и в обороне, и в атаке. К сожалению, хромает реализация моментов. Если брать последний матч с «Оренбургом», то она вообще была на очень низком уровне! Хорошо, конечно, что переломили ход встречи. Но многовато моментов не использовали, да еще и пропустили в концовке. Все можно было решить гораздо раньше и не доводить дело до ничьей. Это уже потеря концентрации. В целом, «Оренбург» в итоге наказал соперника за такое отношение к своим голевым шансам.

- Тюкавин пока совсем не похож на себя прошлогоднего?

- Все опять упирается в реализацию. Он же только один гол забил? Хотя моменты имеет в каждой игре. При этом Константин нацелен на ворота. Правильно открывается, бежит в нужные зоны. Кроме того, не чурается и черновой работы. Прессингует защитников, не дает им начинать атаки. Так что по самоотдаче к нему вопросов точно нет. А вот уровень реализации его на данный момент не красит. Надеюсь, он еще восстановит свои бомбардирские качества и выйдет на прежний уровень.

- На какое место поставите Тюкавина среди всех нападающих РПЛ, включая легионеров?

- Буду осторожен в своей оценке, так как прошло всего семь туров. Включу его в топ-5. Вот в пятерку он точно входит, но конкретное место не назову. Тяжело делать глобальные выводы по короткому отрезку. Надо посмотреть в долгую. Бывает такое, что форвард сначала «мочит», а потом его буквально прорывает. И те, кто сейчас его критикует, потом будут чувствовать себя не совсем комфортно (улыбается). Уровень у Тюкавина, конечно, есть, он обладает индивидуальным мастерством. С этим-то спорить сложно. Но…

- Что «но»?

- Возможно, дело в психологии. Когда ты не забиваешь один раз, второй, то теряется уверенность. Может, дело в другом. Есть определенные проблемы. Но что-то ему мешает…

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А включили бы в свою пятерку Соболева? Или на нем можно поставить крест после перехода в «Зенит»?

Опять же обойдусь без громких слов. Человек только сменил клуб. В первых семи турах он принял участие лишь в одном матче. И как он впишется в игровую модель питерцев? Да и впишется ли вообще? Вопросов, согласитесь, больше, чем ответов.

- Думаете, не впишется?

Все зависит только от него самого. Посмотрите на конкурентов. Кассьерра – лучший бомбардир прошлого сезона. Приезжает аргентинец и с ходу оформляет дубль. У нас хватает примеров, когда футболисты, не обязательно нападающие, попадая в «Зенит», просто теряются, растворяются. Борьба за место в составе нешуточная! Готов ли Соболев к такому жесткому соперничеству? Вот и посмотрим на его уровень в этих условиях.

Александр Сычев


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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