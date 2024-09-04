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Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером

04 Сентября 2024 • 15:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Информация о решении «Зенита» расстаться с главным тренером Сергеем Семаком не могла появиться, если не было соответствующего решения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, считает бывший член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин.

 
«Там всё решает Миллер, если кто-то сказал о возможном увольнении, значит всё согласовано с Миллером», - цитирует Гладилина портал Vprognoze.ru.
 
Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между председателем правления футбольного клуба Александром Медведевым и главным тренером, работа которого не устраивает руководителей «Зенита».
 
Семак возглавляет петербуржцев с 2018 года, под его руководством «сине-бело-голубые» шесть раз становились победителями Российской премьер-лиги, два раза завоевывали Кубок России и пять раз брали Суперкубок страны.
 
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