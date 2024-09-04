Соболев честно ответил, когда захотел уйти из «Спартака»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил клубную прописку, перебравшись из «Спартака» в «Зенит». Футболист признался, что уйти из московского клуба он захотел ещё в прошлом году.

«Если честно, то впервые я сказал клубу о желании уйти в октябре. Это было не в один миг – это было на протяжении полугода. В октябре, потом в декабре…» - рассказал Соболев на презентации в новом клубе.

Александр Соболев будет выступать за «Зенит» под номером 7. Форвард заключил с чемпионом России последних лет контракт на три сезона с опцией продления ещё на один год.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 14 сентября – против ЦСКА на выезде.