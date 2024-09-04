Соболев: «Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем»

Нападающий Александр Соболев волнуется перед первой тренировкой с игроками питерского «Зенита».

Форвард отметил, что у него такие чувства, так как это новая команда с новыми партнёрами, однако он дал понять, что не обращает внимание на прессу.

«Со всеми русскими ребятами я знаком — мы играли в сборной и будем играть в сборной и «Зените». Думаю, никаких проблем не будет. Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем», — заявил Соболев на презентации.

Напомним, что сегодня, 4 сентября, Соболев должен провести первую тренировку с новой командой. 30 августа он подписал контракт по схеме «3+1».