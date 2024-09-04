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Круговой ответил на вопрос о мести «Зениту»

04 Сентября 2024 • 14:49 Комментировать

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, хочет ли он отомстить кому-то в «Зените». В следующем туре команды сразятся лицом к лицу в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Хочется ли кому-то мстить? Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен. Знаю, что после сборов очень сложно всегда играть, у «Зенита» была такая проблема», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

Напомним, что зимой, когда стало известно о летнем переходе Кругового в ЦСКА, «Зенит» перевёл футболиста во вторую команду.

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в субботу, 14 сентября. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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