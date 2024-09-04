Соболев высказался о возможном негативе в свой адрес в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев высказался по поводу возможного негатива в свой адрес. В питерский клуб нападающий перебрался из «Спартака». Ранее Соболев называл себя чистым спартаковцем и даже дрался с игроками «Зенита» на поле в одном из матчей.

«Я готов к тому, что меня не все примут. Но всё зависит от меня, если я буду помогать команде и выкладываться, то настроенных против меня фанатов может быть меньше», - сказал Соболев на презентации.

«Зенит» после семи туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на поле соперника.