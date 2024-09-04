Соболев готов играть в «Зените» даже правым защитником

Нападающий питерского «Зенита» Александр Соболев рассказал, на какой позиции ему будет удобно играть в новой команде.

Форвард отметил, что не может точно ответить, как ему лучше играть — с двумя нападающими или одному, к тому же все зависит от тренерских установок.

«Если мне скажут играть правого защитник, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит тренер видит, что там нужнее, чем в нападении. Я готов играть везде», — заявил Соболев журналистам во время презентации в клубном магазине «Зенита».

Напомним, что 27-летний форвард подписал контракт с командой с берегов Невы по схеме «3+1».