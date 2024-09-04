Кирьяков считает, что «Зенит» лидирует из-за ошибок конкурентов

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте «Зенита» в РПЛ.

- Как оцените выступление «Зенит» в первой части сезона?

- То, что он занимает лидирующее положение, говорит о том, что все на своих местах. Все предвкушали более ожесточенную борьбу за пьедестал, но мы увидели, что соперники допускают ошибки, недобирают очки, имеют определенные проблемы. Пока «Зенит», как и в прошлом чемпионате, лидирует за счет этих ошибок конкурентов.

- Но питерцы тоже не безупречны. Они выдали отрезок из трех ничейных матчей. С чем это связано?

- Когда вначале пошли одни победы, футболисты почувствовали, что будет все достаточно легко. Глушенкова нельзя сбрасывать со счетов, который здорово вписался в систему игры и стал ключевым фактором в том, что «Зенит» выиграл эти матчи. Максим забил много мячей, проявил себя за счет индивидуальных действий. Потом команда его лишилась и не смогла компенсировать эту потерю. Затем опять пошли победы. Пришел новичок - Лусиано Гонду, который тоже хорошо себя проявил, забив два мяча. То есть «Зенит» сумел компенсировать потерю Глушенкова.

- Ожидали, что Латышонок так хорошо будет выступать? Некоторые игры, как со «Спартаком», вытащил именно он.

- Согласен. Несколько матчей он вытащил. Голкипер действует надежно, выручает. Это говорит о том, что это хорошее приобретение. С этим вратарем можно решать большие задачи.

- В СМИ пишут про конфликт Семака с Медведевым. Якобы Семаку не нравится, что Медведев часто заходит в раздевалку, много общается с игроками и дает им установку. Верите, что такое может быть?

- Я лично знаю Александра Ивановича и не могу себе представить, что он негативно влияет. Даже если он и заходит в раздевалку – это только позитив. Поэтому не уверен, что на этом фоне есть конфликт. Он спортивный человек, который разбирается не только в футболе, но и во многих других видах спорта. Поэтому я не могу доверять слухам, пока не будет какая-то достоверная информация.

- Как вы отнеслись к переходу Соболева в «Зенит»?

- Неоднозначно. Понятно его спартаковское прошлое и реакция болельщиков обоих клубов. Пока это не в плюс Соболеву. Но здесь все зависит от него, от того, насколько Александр сможет не обращать на это внимание и доказывать свой уровень. Завоевать место в составе будет чрезвычайно тяжело. Мы помним, что у футболистов, которые переходили из стана главного соперника, были проблемы на разных позициях.

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- Соболев сможет выиграть конкуренцию у Кассьерры?

- Пока Кассьерра однозначно является основным и топовым игроком атакующей линии «Зенита», и потеснить его оттуда будет сложно.

Елена Григорьевская