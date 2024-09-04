Соболев: «Джикия не давал мне советов по трансферу в «Зенит»

Форвард Александр Соболев на прошлой неделе стал футболистом «Зенита». В питерский клуб футболист перебрался из «Спартака» по итогам достаточно затяжной трансферной саги. Во время своей презентации 27-летний игрок признался, что не спрашивал совета у экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Я ни с кем не советовался. Это моя карьера. Джикия – мой друг, но он не давал мне советов. И я никогда не советовал ему ничего по карьере», - сказал Соболев.

Александр Соболев ещё не успел дебютировать за «Зенит». Форварду нужно набрать форму, ведь в последние недели до трансфера он не играл за «Спартак» из-за отстранения.