Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей адаптации в питерской команде.

Форвард отметил, что не тяжело адаптироваться к новому городу, он рассзказал, что начал тренироваться уже с первого дня, а сегодня, 4 сентября, состоится долгожданная встреча с партнёрами по команде.

«Сегодня долгожданная первая тренировка с командой. Ребёнок пошёл в школу, уже нашли жильё — сегодня заключим договор. Можно сказать, быт обустроен. Осталось только играть в футбол», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Напомним, что 27-летний футболист подписал контракт с командой с берегов Невы по схеме «3+1».