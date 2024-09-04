Соболев – о трансфере в «Зенит»: «Я переживал, это было испытание»

Нападающий Александр Соболев дал комментарий по поводу своего перехода из «Спартака» в «Зенит». По словам футболиста, во время затяжной трансферной саги он сталкивался с переживаниями.

«Конечно, я переживал. Это было испытание для меня и моей семьи. Рад, что всё это позади – наконец-то я в «Зените», - сказал Соболев во время своей презентации.

Как известно, Александр Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три сезона. В нём прописана опция продления ещё на один год. Дебют Соболева в питерской команде ожидается после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Зенит» сейчас лидирует в турнирной таблице РПЛ.