Булыкин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Александру, конечно, будет непросто»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающего Александра Соболева в питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России считает, что у форварда будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке», потому что в команде с берегов Невы собраны лучшие игроки лиги, которые создают больше одного момента за игру.

«Александру, конечно, будет непросто, надо доказывать на каждой тренировке, конкуренция в клубе серьезная. Просто так Соболев играть не будет, надо выходить и забивать с самого начала», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Соглашение Соболева с «Зенитом» рассчитано по схеме «3+1».