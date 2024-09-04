Вингер «Бешикташа» Семих Кылычсой не хочет этим летом переходить в московский «Спартак», об этом сообщает Доган Гундогду.

По данным источника, нет планов по продаже игрока и у руководства турецкой команды, но все зависит от размера возможного предложения. Также сообщается, что первые контакты между клубами состоялись, однако они не были официальными.

Контракт 19-летнего игрока с «Бешикташем» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он принял участие в пяти играх во всех турнирах и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.