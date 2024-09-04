Гурцкая: «Я точно могу сказать, что только Семак выпросил трансфер Соболева – Медведев был против»

Известный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу состоявшегося перехода нападающего Александра Соболева из «Спартак» в «Зенит». По словам агента, трансфер состоялся по желанию главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

«Я точно могу сказать, что только Сергей Семак выпросил этот трансфер. Многие люди в клубе были против. Медведев, очевидно, был против – он до последнего тянул, чтобы этот трансфер не состоялся. Этот трансфер мог состояться по щелчку в течение двух дней, а он тянулся. Значит, в «Зените» было много людей, которые не горели желанием заключать трансфер», - сказал Гурцкая в программе «Это футбол, брат!»

Напомним, что Александр Соболев подписал с «Зенитом» контракт на три года с опцией продления.