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Романцев — о переходе Соболева в «Зенит»: Как говорится, флаг ему в руки

04 Сентября 2024 • 13:23 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о переходе нападающего Александра Соболева в питерский «Зенит».

Специалист отметил, что не верит в то, что форвард очень хотел перебраться в Санкт-Петербург, ведь он не знает истинных причин.

«А они могут быть самыми разными — более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок. Как говорится, флаг ему в руки», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард заключил контракт с «Зенитом» на три сезона с опцией продления ещё на один год. Он выступал за столичный клуб на протяжении четырёх последних лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
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