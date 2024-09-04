Романцев оценил игру «Спартака» под руководством Станковича

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об игре столичного клуба под руководством Деяна Станковича.
Специалист отметил, что серб твердо знает, как поступить в той или иной ситуации, и готов к любым событиям на поле, а футболисты чувствуют его настрой и впитывают энергию.
«Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
После семи туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице.
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