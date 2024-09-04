Романцев оценил игру «Спартака» под руководством Станковича

«Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».