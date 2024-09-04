Роналдо назвал самого сильного бразильца в РПЛ

Нападающий «Ростова» Роналдо назвал самого сильного бразильца в Российской премьер-лиге.

«Клаудиньо выделяется. Он — особенный. Он играет в хорошей команде и он маэстро этой команды. Он ведет игру, отдает голевые передачи», — заявил Роналдо в шоу «Ассоциации», которое выходит на Ютубе.

Напомним, что Клаудиньо недавно продлил соглашение с «Зенитом» до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступает за команду с берегов Невы с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти играх во всех турнирах и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.