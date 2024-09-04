«Динамо» Махачкала проведёт товарищеский матч с клубом РПЛ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поведал о планах клуба во время перерыва на матчи сборной России. По словам руководителя, команда сыграет товарищеский поединок с представителем Премьер-лиги.

«Наши планы на паузу? Работать и тренироваться, конечно. Думаю, сыграем товарищеский матч с одной из команд РПЛ, договоренности есть. Скоро объявим», - передает слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам семи туров чемпионата России «Динамо» с восемью баллами занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий поединок в Премьер-лиге махачкалинцы проведут на своем поле со «Спартаком».