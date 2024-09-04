Радимов прокомментировал возвращение Ташуева в «Ахмат»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возвращение Сергея Ташуева на пост главного тренера грозненского «Ахмата».
«Кандидатура Ташуева напрашивалась. Он знаком с ними, он их хорошо знает, обычаи, команду. В прошлый раз поторопились его убрать. Думаю, что абсолютно нормальная история», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
На посту главного тренера «Ахмата» Ташуев сменил Магомеда Адиева, который покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. После семи туров грозненская команда набрала пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
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