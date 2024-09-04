Воспитанник ЦСКА Ле: Тороп может стать номером один в клубе

Воспитанник московского Виктор Ле, который выступает за сборную Вьетнама, высказался об академии столичного клуба.

Полузащитник отметил, что у «армейцев» одна из лучших академий в России, где работают хорошие тренеры. Также он отметил, что благодарен академии, где он вырос физически и тактически.

«На пару матчей в молодёжку спускали Славу Торопа. Не прям хорошо общался, но видел качество. Слава может стать и номером один в ЦСКА», — приводит слова Ле «Чемпионат».

20-летний вратарь провел 25 игр за молодёжный состав столичного ЦСКА, где смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.