Медведев ответил на вопрос о конфликте с Семаком

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о конфликте с наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Семак недоволен поведением Медведева. Руководитель часто посещает раздевалку команды и дает указания футболистам.

В последнем матче «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. После семи туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 17 баллами занимает первое место в турнирной таблице.