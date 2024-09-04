Медведев ответил на вопрос о конфликте с Семаком

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о конфликте с наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.
«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что Семак недоволен поведением Медведева. Руководитель часто посещает раздевалку команды и дает указания футболистам.
В последнем матче «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. После семи туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 17 баллами занимает первое место в турнирной таблице.
И кстати вы были правы !
Успехи Зенита в ЕК . Сезон , набранные очки и место в рейтинге Клубов УЕФА
10/11 18.000 №31
11/12 19.000 №20
12/13 14.000 №21
13/14 16.000 №21
14/15 17.000 №15
15/16 19.000 №15
16/17 12.000 №19
17/18 14.000 №16
И вот пришел Семак и началось "доминирование"
18/19 10.000 №19
19/20 9.000 №22
20/21 5.000 №28
21/22 8.000 №37
И кому может понравиться такое "доминирование" ?