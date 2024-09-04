Сперцян согласен: Половина России болеет за «Краснодар»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с мнением о том, что за клуб болеет половина России.

«Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар»? Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть! Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»? – слова Сперцяна приводит «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» на прошлых выходных разгромил на выезде «Локомотив» со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 15 очками. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают всего лишь на два зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Ростова».