Радимов назвал игрока, который должен стать лидером «Динамо»

Известный в прошлом российский футболист, а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением об игре столичного «Динамо» на старте нового сезона. В последнем матче «бело-голубые» упустили победу над «Оренбургом» (2:2).

«Личка абсолютно прав, жестко критикуя команду. Нельзя играть так в футбол, если ты хочешь бороться за золото. Команде нужен лидер, им должен стать Тюкавин. Не может один Лунев их тащить всегда», - приводятся слова Радимова на страницах «РБ Спорта».

После семи туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.